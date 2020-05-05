Десятки старых советских машин нашли в финском лесу

Фотографии старых машин из Советского Союза опубликовали в социальных сетях. Автор сообщил, что автомобили находятся в одном из лесов Финляндии.
На снимках запечатлены старые модели «Москвича», «Жигулей» и других марок. Фотограф отметил, что когда-то СССР поставлял транспортные средства во многие европейские страны, однако теперь эти машины потеряли актуальность,
Ранее NEWS.ru писал, что утверждённый в ноябре 2019 года госстандарт на ретроавтомобили начал действовать в РФ с 1 марта. ГОСТ позволил владельцам таких машин стать полноценными участниками дорожного движения.
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