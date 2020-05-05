Десятки старых советских машин нашли в финском лесу

https://static.news.ru/photo/b49baa94-8eff-11ea-b432-fa163e074e61_660.jpg Фото: retro_garage_97/instagram.com

Фотографии старых машин из Советского Союза опубликовали в социальных сетях. Автор сообщил, что автомобили находятся в одном из лесов Финляндии.

На снимках запечатлены старые модели «Москвича», «Жигулей» и других марок. Фотограф отметил, что когда-то СССР поставлял транспортные средства во многие европейские страны, однако теперь эти машины потеряли актуальность, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что утверждённый в ноябре 2019 года госстандарт на ретроавтомобили начал действовать в РФ с 1 марта. ГОСТ позволил владельцам таких машин стать полноценными участниками дорожного движения.