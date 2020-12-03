Депутаты Рады создали объединение «Крымская платформа»

https://static.news.ru/photo/3225b28e-3563-11eb-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

В Раде создали межфракционного депутатское объединение «Крымская платформа». Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Сопредседателями этого объединения были избраны депутаты от различных партий: Рустем Умеров, Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук и экс-глава запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал международный саммит «крымской платформы» в мае 2021 года, на котором планируется обсудить вопрос возвращения украинского контроля над полуостровом. Министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу по итогам переговоров с украинским коллегой в Анкаре заявил о поддержке «крымской платформы». Также турецкая сторона декларировала намерение укреплять отношения с Киевом в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

Украинская сторона также предложила присоединиться к платформе Франции, Великобритании, Германии и США.

29 сентября президент Зеленский в очередной раз заявил, что официальный Киев настаивает на инициативе относительно создания новой международной площадки по Крыму. По задумке Киева, ею должна стать «Крымская платформа». Задача проекта — возвращение вопроса принадлежности Крыма на «высший политический дискурс», писал NEWS.ru.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».