Депутата бундестага заподозрили в связях с «российскими агентами» Депутата бундестага Вагенкнехт обвинили в связях с «российскими агентами» из-за скриншота с надписью на русском языке

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт заподозрили в связях с «российскими агентами» после того, как в ролике на своем YouTube-канале она показала скриншот записи в Twitter с датой на русском языке. В комментариях к видео разразилась жаркая дискуссия. Уточняется, что речь о публикации Бодо Рамелова, ее коллеги по партии, который выступил с призывом не допустить переговоров с Россией о поставках газа. Сама Вагенкнехт позднее опровергла сотрудничество с РФ.

Нет, иллюстрацией моего «обзора недели» занимаются не «агенты [президента РФ Владимира] Путина, а сотрудница российского происхождения, уже несколько лет проживающая в Германии, — заявила Вагенкнехт немецкому порталу t-online.

Вагенкнехт известна своей пророссийской позицией, из-за чего политик часто вызывает критику в свой адрес. К примеру, она заявляла, что в росте цен на топливо и продовольствие стоит винить не украинский кризис, а санкции Евросоюза. Также она призывала к переговорам с Россией.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала немцев выходить на протесты против антироссийских санкций. По ее словам, экономическая война с Россией загнала Германию в тупик, привела к расколу общества и уничтожению миллионов рабочих мест.