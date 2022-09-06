В бундестаге призвали немцев выступить против антироссийских санкций Депутат бундестага Дагделен призвала немцев выходить на протесты

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала немцев выходить на протесты против антироссийских санкций. По ее словам, экономическая война с Россией загнала Германию в тупик, привела к расколу общества и уничтожению миллионов рабочих мест, пишет Live 24.

Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными, заявила немецкий парламентарий. Она также отметила, что ФРГ пытается пресечь недовольство граждан с помощью обвинений в «кремлевской пропаганде» или «крайне правых сил».

Необходим широкий протест — против надбавки к цене на газ, за ограничение цен на энергию, а также за налог на сверхприбыли бенефициаров кризиса — энергетических концернов, фармацевтических гигантов и предприятий военной промышленности, — подчеркнула Дагделен.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее спрогнозировал, что если Германия откажется от российского газа, то страну ждет дефицит этого энергоресурса, который в итоге приведет к закрытию производств, росту налогов и протестам. По его словам, страна прорабатывает сценарий, при котором полностью откажется от поставок топлива. Он отметил, что это возможно, однако тогда цена на газ будет очень высокой.