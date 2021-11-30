Депутат вышел из фракции «Слуги народа» из-за разочарования в Зеленском

Депутат Верховной рады Украины Роман Соха, избранный по мажоритарному округу в Запорожской области, вышел из фракции партии «Слуга народа» из-за назначения на правительственные должности бывших функционеров. Политик также выразил разочарование деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он озвучил с трибуны парламента сегодня, 30 ноября, передают Українськi Новини.

Я неоднократно обращался к руководству партии и фракции, доносил до сведения мнение людей, которые устали от этих скандалов и теряют надежду на перемены. Но нас не слышат, — пояснил он.

Соха отметил, что недоволен политикой президента. В частности, несменяемостью власти чиновников и отсутствием новых лиц. Украинский политик добавил, что человек, которого Зеленский счёл разумным назначить на должность заместителя руководителя офиса президента, в действительности не достоин этого поста, так как пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, пренебрегая законом, сообщает РИА.

Вы обещали новую генерацию государственников: с горячим сердцем, светлым умом, кристально чистой репутацией. Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем руководителя офиса президента. Это бывший функционер пророссийского Оппозиционного блока. Он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии. Для меня лично Шурма — это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение, — отметил Роман.

Экономист горячо воспринимал и другие назначения: заместителя председателя ОП Олега Татарова, во времена Майдана регулярно рассказывающего, что майдановцы сами в себя стреляли, а оружия у правоохранителей не было, и новоиспечённого первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко, которого он обвиняет в нелегитимном приходе к власти и коррумпированности.

Мне также очень стыдно за назначение милиционера Януковича Олега Татарова и лоббиста «харьковских соглашений» Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях. Именно поэтому я принял решение выйти из фракции партии «Слуга народа», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины начала расследование о подготовке захвата власти группой российских и украинских граждан. Производство ведётся по статье о действиях, направленных на свержение конституционного строя (ч. 1 ст. 109 УК Украины). Впервые информацию о подготовке к госперевороту распространил президент Владимир Зеленский.