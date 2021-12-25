Депутат Рады сообщил о начале процесса по «возвращению» Кубани

Украина начала процесс «возвращения» Кубани. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале. По его словам, дело движется «маленькими, но уверенными шагами».

Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани, — сообщил Гончаренко своим подписчикам.

Это не первое высказывание депутата на тему территориальных претензий к России. Так, он уже называл Кубань «украинскими этническими землями» и озвучивал план по созданию там «украинской Кубы».

С призывами вернуть Крым выступали депутат Верховной рады Борислав Берёза, националист Дмитрий Ярыш.

Ранее Алексей Гончаренко, комментируя жизнь Натальи Поклонской в Кабо-Верде в качестве посла России, пообещал сделать всё возможное, чтобы бывшего прокурора Крыма и экс-депутата ГД арестовали и заключили под стражу. По его словам, женщину «упакуют в СИЗО».