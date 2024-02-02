Депутат Бундестага назвал причину шпионского скандала с его помощником Депутат Бундестага Шмидт: скандал с Сергиенко стал частью кампании против АдГ

Депутат Бундестага Евгений Шмидт рассказал NEWS.ru, что расследование в отношении его помощника Владимира Сергиенко практически не содержит новых обвинений. По мнению парламентария, эта ситуация является частью кампании против его партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его словам, сам Сергиенко связи с ФСБ России отрицает.

Вчера вышло очередное «расследование», в котором там опять повторили все те же обвинения, которые они выложили еще летом 2023 года. Из нового — Der Spiegel указал имя сотрудника ФСБ [Ильи Вечтомова], с которым он (Сергиенко — NEWS.ru) «контактировал». Я спрашиваю: ты знаешь, что это такое? Он (Сергиенко — NEWS.ru) отвечает — понятия не имею. Он пошел удостоверился, кто это, посмотрел фото «сотрудника» и сказал, что этого человека никогда не встречал, — заявил Шмидт.

По словам парламентария, это расследование является частью кампании против его партии. Шмидт уточнил, что занимающиеся поисками не могут найти ничего серьезного и вынуждены распространять «утки».

Потом еще газета Bild написала, что Сергиенко мне по указанию ФСБ пишет парламентские речи. Такую картину пытаются изобразить немецкие СМИ. Это укладывается в последнее время в кампанию против нашей партии. Сначала какая-то там якобы тайная встреча с нацистами, которая никакая не тайная, и к нашей партии непосредственного отношения не имеет, теперь вот русский след. Они опять начали искать, но ничего серьезного не могут найти, и поэтому всякие утки своим читателям предлагают, — сказал Шмидт.

По итогам совместного расследования немецкого Der Spiegel и российского The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) россиянина Владимира Сергиенко, занимающего пост помощника депутата Шмидта, обвинили в работе на ФСБ. По данным этих СМИ, Сергиенко получал финансирование от российских спецслужб и писал речи Шмидту.

Ранее сообщалось, что в Латвии началось масштабное расследование в отношении депутата Татьяны Жданок, обвиняемой в многолетней шпионской работе в пользу России. Журналисты тут же напомнили, что парламентарий выступала против резолюции, осуждающей проведение российской спецоперации на Украине.