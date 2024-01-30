Депутата из Латвии обвинили в многолетнем шпионаже в пользу России Politico: в Латвии задержан депутат по обвинению в шпионаже в пользу России

Фото: Edu Botella/Keystone Press Agency/Global Look Press

Татьяна Жданок

В Латвии началось масштабное расследование в отношении депутата Татьяны Жданок, обвиняемой в многолетней шпионской работе в пользу России. Журналисты тут же напомнили, что парламентарий выступала против резолюции, осуждающей проведение российской спецоперации на Украине, передает издание Politico.

Европейский парламент в понедельник начал расследование утверждений о том, что Татьяна Жданок, член законодательного собрания ЕС от Латвии, на протяжении многих лет работала в качестве российского шпиона, — говорится в статье.

По данным издания, о подозрениях в адрес Жданок стало известно после расследования портала The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Обвинения председатель Европарламента Роберта Метсола принял всерьез, после чего началась проверка.

Следует отметить, что в странах ЕС только за январь было инициировано несколько проверок в связи с подозрением в шпионаже в интересах РФ.

В Великобритании сформировали новое подразделение для борьбы с угрозами, исходящими от России. Ведомство будет также взаимодействовать со спецслужбами по вопросам шпионажа.