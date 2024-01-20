В Британии придумали, как бороться с российскими угрозами Telegraph: в Британии создали подразделение для борьбы с угрозами от РФ и КНР

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В полиции Лондона сформировали новое подразделение для борьбы с угрозами, исходящими от России, Китая и Ирана, сообщает Telegraph со ссылкой на помощника главы полиции британской полиции по специальным операциям Мэтта Джукса. По его словам, новое подразделение будет ответственно за борьбу с этими угрозами совместно со спецслужбами.

Глава полиции охарактеризовал это спецподразделение, как «расследовательскую команду» и заявил, что над Британией нависла самая острая угроза от враждебных государств со времен холодной войны из-за тройной опасности от Ирана, Китая и России. По словам Джукса, рабочая нагрузка его ведомства касательно борьбы со шпионами и вмешательством извне выросла в четыре раза после событий в Солсбери в 2018 году.

Ранее итальянский суд присяжных в Риме приговорил итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Этот приговор стал вторым в отношении военнослужащего. В марте 2023 года военный трибунал в Риме уже признал его виновным и приговорил к 30 годам тюрьмы. Позднее начался апелляционный процесс.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что угрозу для всех представителей НАТО представляют все, кто не «зигует» Западу, поддерживая его неоколониальные «ценности». Дипломат обратила внимание, что страны НАТО рассматривают Москву как угрозу, но на самом деле с российской стороны никаких угроз нет.