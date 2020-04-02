Делегация из Польши не приедет в РФ в годовщину гибели Качиньского

https://static.news.ru/photo/412ea652-757c-11ea-b77e-fa163e074e61_660.jpg Лех Качиньский Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская делегация приняла решение перенести дату визита в Россию и не приезжать в Смоленск 10 апреля — в годовщину авиакатастрофы Ту-154, во время которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава канцелярии премьера страны Михаил Дворчик. По его словам, ответственность за сорванный визит лежит на российской стороне. Дворчик заявил, что польский премьер вместе с правительственной делегацией должен был приехать в Смоленск и почтить память как жертв авиакатастрофы, так и убитых офицеров в Катыни.

Переговоры между государствами, подчеркнул глава канцелярии, начались в феврале.

Но представители РФ, несмотря на декларированное согласие на такой визит, не дали однозначный письменный ответ на представленные логистические планы этого визита правительственной делегации. Это делает невозможным организацию визита, — приводит слова Дворчика РИА Новости.

Представитель Польши, тем не менее, заявил, что визит точно состоится позднее.

Ту-154 потерпел крушение в 2010 году. На борту самолёта, вместе с президентом Качиньским, находились 96 человек. Все они погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, посольство Польши в России опровергло информацию некоторых российских СМИ и высказывания политиков, обвинивших его страну в блокировании воздушного пространства для российских Ил-76 с направлявшимися в Италию военными медиками.