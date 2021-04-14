Дания полностью отказалась использовать вакцину AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/25e78d4c-9d8e-11eb-b2f9-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Жители Дании больше не получат ни одной прививки AstraZeneca. Вакцинацию этим препаратом полностью прекратили во всех возрастных группах.

Как 14 апреля сообщило управление по здравоохранению страны, британо-шведская вакцина несёт реальные угрозы для пациентов.

По нашей оценке, основанной на научных выводах, есть реальный риск серьёзных побочных эффектов, связанных с использованием вакцины <...>, поэтому мы решили исключить её из нашей программы вакцинации, — сказал глава управления Серен Брострем.

Так, Дания стала первым в Европе государством, официально отказавшимся от AstraZeneca.

Приостановка вакцинации препаратом была объявлена ещё 11 марта. Причиной стали случаи возникновения тромбоза и нарушения свертываемости крови у привитых. Несколько человек скончались. Сейчас в стране одобрены к использованию Pfizer и Moderna.

Как ранее писал NEWS.ru, 55 человек скончались в Швейцарии после прививок от коронавируса. При этом все летальные исходы не связаны с вакцинами, поскольку пациенты имели сопутствующие заболевания.