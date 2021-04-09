Более 50 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от COVID-19

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Вице-премьер Украины и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников ответил на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о вероятности повторения резни в Сребренице в Донбассе. По его словам, это невозможно.

Он подчеркнул, что Украина не собирается насильственно освобождать юго-восточную часть страны. Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению...