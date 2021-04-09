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Более 50 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от COVID-19

05:38, 10 апреля 2021
Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после прививок от коронавируса. При этом все летальные исходы не связаны с вакцинами, поскольку пациенты имели сопутствующие заболевания.

Об этом сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

Побочные эффекты в стране к 6 апреля выявляли 1174 раза, их связывали с вакцинацией от смертоносной инфекции. Чаще всего о побочных эффектах заявлялось после прививок вакциной Moderna (580 раз) и Pfizer/BioNTech (577).

В 55 серьёзных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьёзные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью, — отметили в Swissmedic.

В надзорном органе назвали серьёзными треть (33,7%) случаев с побочными эффектами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca на этой неделе поставит в страны Евросоюза почти вдвое меньше доз своей вакцины от коронавируса, чем было запланировано. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на документы, полученные в его распоряжение. Из-за скандала страны ЕС, Исландия и Норвегия получат лишь 1,3 млн доз препарата.

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