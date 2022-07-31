Daily Express: санкции против России ведут Европу к самоубийству

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Антироссийские санкции «ведут к самоубийству» Европейского союза, пишет Daily Express со ссылкой на слова лидера движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа. По его мнению, ограничения необходимо отменить, иначе Европа погрузится в крупнейший финансовый кризис в истории.

Санкционную войну нужно остановить, иначе европейский континент рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории. Инфляция подскочила до 8,9%, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару <...> Cанкции против России — самоубийство для Европы, — отметил лидер движения.

Обозреватель Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian отмечал, что экономические санкции против России не возымели действия, президент страны Владимир Путин лишь становится сильнее. Он считает, что антироссийские рестрикции оказались контрпродуктивными и непродуманными, Россия увеличила экспорт топлива в Азию, а рубль укрепился. При этом в западном мире разразился кризис, экономика погрузилась в рецессию.