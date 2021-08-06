Cтраны Балтии разработали новые санкции против Белоруссии

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы заявили о разработке новых санкций против Белоруссии и готовности защищать внешнюю границу Евросоюза от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы эстонского правительства Каи Каллас, в республике должны продолжить выявлять торговцев людьми и их бизнес-модели. Она отметила, что в вопросах защиты границ от нелегальных мигрантов важно вести диалог с государствами, из которых они приезжают.

Ситуация на белорусско-литовской границе обострилась с 2 июля, когда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Лукашенко заявлял, что у Минска нет ни финансовых, ни каких-либо других возможностей для сдерживания нелегалов. Он подчёркивал, что к этому в том числе привели и санкции против республики.

Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями из-за использования мигрантов в политических целях. Европейские политики заявили, что собираются эффективно управлять миграционными потоками для защиты своих внешних границ.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Он напомнил, что Белоруссия ещё в апреле этого года предлагала Евросоюзу провести консультации по вопросам миграции, но пока из ЕС не поступило ответа.