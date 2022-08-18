CNN: Евросоюз не может согласовать запрет на выдачу виз россиянам

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Страны ЕС не могут принять совместное решение, стоит ли запретить россиянам посещать Европу, сообщает телекомпания CNN. На данный момент ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан РФ ввели Финляндия, Эстония, Латвия и Чехия.

Едва ли европейские лидеры достигнут полного согласия по этому вопросу. Хотя ЕС был един с самого начала и объединился, чтобы ввести серьезные экономические санкции против России, существует и географическая реальность, — отмечает телеканал.

Сейчас каждая из стран Шенгенской зоны действует на свое усмотрение и самостоятельно решает, выдавать ли гражданам РФ визы и какие именно — туристические, студенческие, гуманитарные. В Еврокомиссии сообщили, что единообразия в этом вопросе внутри ЕС нет.

В настоящий момент россияне могут подать заявление на туристическую визу в посольства Италии, Греции, Германии. Чехия, напротив, прекратила выдавать визы гражданам России (за исключением «гуманитарных случаев») по меньшей мере до марта 2023 года.

С требованием полностью закрыть для всех россиян въезд в Европу ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».