Число жертв ракетного удара в Херсоне увеличилось до четырех Минздрав Херсонской области: число погибших в результате ракетного удара по зданию администрации в Херсоне увеличилось до четырех

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Число жертв ракетного удара по зданию администрации в Херсоне увеличилось до четырех, передает «Интерфакс» в Telegram-канале со ссылкой на Минздрав области. От полученных травм скончалась женщина, доставленная в местную больницу. Ранее сообщалось о трех погибших и 13 раненых.

Пострадавшую женщину прооперировали, но она скончалась от ранений, — передает агентство.

Ракетный удар по центру Херсона был нанесен утром 16 сентября. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, ее водитель погиб.

16 сентября прогремел взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска. Генпрокурор республики Сергей Горенко погиб.

Впоследствии сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал единственным мотивом ударов ВСУ «ненависть, в том числе к собственным гражданам», отказавшимся поддерживать Киев, и назвал подобные действия властей Украины террором.