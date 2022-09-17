Число жертв ракетного удара по зданию администрации в Херсоне увеличилось до четырех, передает «Интерфакс» в Telegram-канале со ссылкой на Минздрав области. От полученных травм скончалась женщина, доставленная в местную больницу. Ранее сообщалось о трех погибших и 13 раненых.
Пострадавшую женщину прооперировали, но она скончалась от ранений, — передает агентство.
Ракетный удар по центру Херсона был нанесен утром 16 сентября. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, ее водитель погиб.
16 сентября прогремел взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска. Генпрокурор республики Сергей Горенко погиб.
Впоследствии сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал единственным мотивом ударов ВСУ «ненависть, в том числе к собственным гражданам», отказавшимся поддерживать Киев, и назвал подобные действия властей Украины террором.