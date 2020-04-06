Число жертв коронавируса во Франции выросло на 800 за сутки

https://static.news.ru/photo/652ca87a-782d-11ea-9e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier/www.imago-image/Global Look Press

Более 800 жителей Франции умерли от осложнений при COVID-19 за последние сутки, заявил министр здравоохранения республики Оливье Варан на брифинге 6 апреля.

Количество жертв эпидемии в стране превысило 8,9 тысячи: около 6,5 тысячи пациентов умерли в больницах, остальные — в медико-социальных учреждениях. Более 7 тысяч человек остаются в реанимациях.

По информации РИА Новости, коронавирусом заразились более 98 тысяч французов. Выздоровели около 17 тысяч пациентов.

Как писал NEWS.ru, к 6 апреля количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человек. Погибли более 67 тысяч пациентов с COVID-19 — респираторным синдромом, вызываемым коронавирусом.