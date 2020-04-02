Число заболевших коронавирусом в Италии уже может достигать 3,3 млн

https://static.news.ru/photo/6d6de128-74c9-11ea-a582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Реальное количество заболевших коронавирусом нового типа в Италии в данный момент может варьироваться от 140 тысяч человек до 3,3 млн. В действительности, распространённость инфекции на территории европейского «сапожка» сильно недооценивается.

К такому выводу пришли итальянские учёные после проведения работ по анализу смертности людей с COVID-19 в Италии, Германии и на корабле Diamond Princess. По мнению специалистов, сведения с лайнера абсолютно точны, поэтому в этом случае варианты скрытого распространения вируса исключены.

Учёные использовали полученные данные и заявили, что реальное число заболевших в Италии в разы превышает существующие статистические показатели.

Главная отличительная черта эпидемии в Италии заключается в очень большой смертности по сравнению с другими государствами. Исходя из официально обнародованных сведений, от COVID-19 или связанных с ним болезней умирает каждый девятый зараженный итальянец с подтверждённым диагнозом.

Эпидемиологи связывают это как с экологическими проблемами на севере страны, так и с высокой долей пожилых людей в населении государства, передаёт электронная научная библиотека medRxiv.

Как писал NEWS.ru, в мире уже насчитывается 927 925 человек, инфицированных коронавирусом, скончались 46 616 человек, поправились более 190 тысяч. На первом месте по числу подтверждённых случаев заражения — Соединённые Штаты, где зафиксировано 215 417 инфицированных и 5116 смертельных случаев. В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 102 136 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек. В материковом Китае зафиксировано 83 189 заболевших и 3312 умерших. В Иране — 47 593 заболевших и более 3 тысяч скончавшихся.