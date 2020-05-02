Число умерших от коронавируса в Италии вновь увеличилось

https://static.news.ru/photo/819a67a6-8c94-11ea-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Globl Look Press

Жертвами нового коронавируса в Италии за сутки стали 474 человека. Об этом заявил Департамент гражданской защиты страны.

Накануне умерли 269 человек. Общее число жертв достигло 28 710 человек.

За последние сутки излечились 1655 человек, всего выздоровели 79 914 пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 1,5 тысячи человек.

30 апреля в Италии было зарегистрировано рекордное число вылечившихся — 4693 человека.

Всего в стране коронавирус диагностирован у 209 328 человек, суточный прирост составляет 1900 новых случаев.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте извинился перед гражданами страны за экономические проблемы, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Он признал, что правительство начало оказывать финансовую помощь гражданам с опозданием.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что экономика еврозоны может восстановиться до докризисного уровня к концу 2022 года.