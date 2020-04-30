Рекордное число пациентов излечилось от коронавируса в Италии за сутки

https://static.news.ru/photo/46bf0a50-8b14-11ea-99c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Более 4,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Италии за прошедшие сутки. Об этом заявили власти страны.

Показатель в 4693 поправившихся является рекордом за всё время эпидемии в стране. Общее число вылечившихся достигло 76 тысяч человек.

По данным департамента гражданской защиты, за сутки умерли 285 человек. Жертвами коронавируса в стране стали 27 967 человек. Общее число инфицированных в Италии составляет 205 463 человека.

NEWS.ru писал, что в Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса. Власти считают, что социальное дистанцирование, подавление новых очагов инфекции и внедрение новых методов лечения позволит избежать возвращения COVID-19 после отмены карантинных мер. Итальянские медики выяснили, что меньше 10% людей в стране имеют иммунитет к коронавирусу, что несёт большой риск для возникновения ещё одной волны коронавируса.