Рекордное число пациентов излечилось от коронавируса в Италии за сутки

Более 4,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Италии за прошедшие сутки. Об этом заявили власти страны.
Показатель в 4693 поправившихся является рекордом за всё время эпидемии в стране. Общее число вылечившихся достигло 76 тысяч человек.
По данным департамента гражданской защиты, за сутки умерли 285 человек. Жертвами коронавируса в стране стали 27 967 человек. Общее число инфицированных в Италии составляет 205 463 человека.
NEWS.ru писал, что в Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса. Власти считают, что социальное дистанцирование, подавление новых очагов инфекции и внедрение новых методов лечения позволит избежать возвращения COVID-19 после отмены карантинных мер. Итальянские медики выяснили, что меньше 10% людей в стране имеют иммунитет к коронавирусу, что несёт большой риск для возникновения ещё одной волны коронавируса.
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