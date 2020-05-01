Итальянский премьер-министр извинился перед согражданами

https://static.news.ru/photo/1c5a34a2-8bb8-11ea-ae51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте извинился перед гражданами страны за экономические проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на западные СМИ. По их данным, Конте признал, что правительство начало оказание финансовой поддержки населения с запозданием, а также подчеркнул, что полностью понимает беспокойство итальянцев из-за сложившейся в стране ситуацией.

От лица правительства я извиняюсь и заверяю вас, что мы продолжим добиваться как можно более быстрых выплат и финансирования, — сказал премьер.

Кроме того, он заявил, что, если жителями страны будут соблюдены меры социального дистанцирования, все трудности будут не напрасны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 4,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Италии за прошедшие сутки. Об этом заявили власти страны.