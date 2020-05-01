Итальянский премьер-министр извинился перед согражданами

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте извинился перед гражданами страны за экономические проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса.
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От лица правительства я извиняюсь и заверяю вас, что мы продолжим добиваться как можно более быстрых выплат и финансирования, — сказал премьер.
Кроме того, он заявил, что, если жителями страны будут соблюдены меры социального дистанцирования, все трудности будут не напрасны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 4,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Италии за прошедшие сутки. Об этом заявили власти страны.
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