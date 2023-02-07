Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5434 Минздрав Турции: число погибших из-за землетрясения увеличилось до 5434 человек

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число погибших при разрушительном землетрясении в стране увеличилось до 5434. При этом власти зарегистрировали ранеными 31 777 человек, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

На данный момент у нас 5434 жертвы, раненых — 31 777, — подчеркнул министр.

На юго-востоке Турции утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявили семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Ранее стало известно, что пока турецкие спасатели вместе с коллегами из более чем трех десятков стран пытаются извлечь тех, кто вторые сутки находится под завалами, в турецком обществе усиливается критика в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана, который «не смог подготовиться к катастрофе». В преддверии президентских выборов, намеченных на 14 мая, эти обвинения оказались для турецких властей совсем не вовремя.