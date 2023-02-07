Под завалами политики: в Турции выясняют, кто построил некачественные дома Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии привели к новым разногласиям между властями и народом

Фото: EPA/TASS

В результате сильнейших землетрясений, произошедших в Турции и ударивших в том числе по Сирии 6 февраля, в двух странах погибло более 5 тыс. человек, а число пострадавших исчисляется десятками тысяч. Пока турецкие спасатели вместе с коллегами из более чем трех десятков стран (в том числе России и Украины) пытаются извлечь тех, кто вторые сутки находится под завалами, в турецком обществе усиливается критика в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который «не смог подготовиться к катастрофе». В преддверии президентских выборов, намеченных на 14 мая, эти обвинения оказались для турецких властей совсем не вовремя. Между тем Сирия задыхается из-за отсутствия помощи и финансов, поэтому для нее нынешняя трагедия может оказаться еще более разрушительной, чем для сильной и богатой Турции.

Политическое землетрясение

Стихийное бедствие, которое накануне потрясло весь мир, названо самым масштабным землетрясением за последние десятилетия. Стоит отметить, что турецкие власти отреагировали на произошедшее довольно оперативно — уже через час после сильных толчков в пострадавшие районы были отправлены поисково-спасательные группы. При этом Эрдоган заявил, что будет лично координировать все работы. В целом сплоченную работу властей отметили и жители пострадавших районов, с которыми NEWS.ru связался в день бедствия.

Тем не менее кадры, где жилые дома в юго-восточных провинциях Турции рассыпаются в прямом эфире местного телевидения, потрясли турецкое общество.

Нас убивают не землетрясения, а дома, построенные на линии разлома, подрядчики, которые воруют материалы, — возмущаются турки в соцсетях.

По словам сейсмолога и координатора Турецкого фонда землетрясений Сейхуна Пускулджу, турецкое правительство хорошо осведомлено о сейсмоопасности Малой Азии, а разрушительные толчки точно «не были неожиданностью». Поэтому в обществе и возникает вопрос — как в стране, обладающей развитым строительным сектором и где работают ведущие ученые-сейсмологи, не смогли подготовиться к землетрясениям?

Как отмечается в материале британского журнала Nature, при землетрясениях люди зачастую погибают из-за обрушения стен. По данным Геологической службы США, население во многих районах Турции проживает как раз в строениях, крайне уязвимых к стихийным бедствиям, с неармированной кирпичной кладкой и малоэтажными бетонными каркасами. Такие же вопросы волнуют и турецких граждан, которые вчера, кстати, вспомнили о законах республики.

Дело в том, что в 1999 году произошло землетрясение магнитудой 7,4 около города Измир на Эгейском побережье Турции. Тогда погибло более 17 тыс. человек, а около 250 тыс. человек остались без крова. После этой трагедии и предупреждениях о будущих толчках правительство Турции утвердило новые строительные нормы, которые должны были смягчить последствия землетрясений в дальнейшем. Однако, судя по разрушениям, здания в районах, где произошло нынешнее стихийное бедствие, строились далеко не по этим правилам.

Критики правящей Партии справедливости и развития (ПСР) говорят, что эти кодексы были смягчены, поскольку контракты на строительство якобы были представлены приближенным турецкого президента. Они, по словам оппозиционеров, в свою очередь, хотели бы заработать побольше, экономя на строительных материалах, в том числе на тех, которые должны минимизировать последствия землетрясений.

Однако проправительственные эксперты оправдывают ситуацию тем, что многие здания, рухнувшие от землетрясения, были построены еще до 2000 года, а перестраивать их по новым правилам никто не стал. В этом граждане и обвиняют руководство страны. Но стоит отметить, что пока недовольства звучат не слишком часто. По всей видимости, турки сначала намерены разобраться со свалившейся на них бедой.

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Законы Турции о землетрясениях строгие, но за последнее десятилетие они не применялись в полной мере. Многое нужно обсудить, но не сегодня. Сегодня мы сосредоточены лишь на спасении жизней, — написала турецкая журналистка Аслы Айдынтасбас.

Кроме того, сразу после разрушительных подземных толчков подорожали товары первой необходимости, что вызвало шквал возмущений в турецких соцсетях.

Пледы и средства первой медицинской помощи резко подорожали. Как я понял, нам придется бороться не только с разрушенными домами, но и с разрушенным понятием морали, — написал на своей странице блогер Огузан Угур.

Антагонисты Эрдогана могут воспользоваться случившимся в преддверии президентских выборов, чтобы ослабить его власть. Как известно, отношения Анкары и Запада в последнее время довольно сильно обострились. Как писала газета Sabah, США и ЕС активно дискредитируют нынешнего турецкого президента и будут поддерживать прозападную оппозицию на «самых важных выборах в 2023 году». Вашингтону не нравится независимая политика Эрдогана, особенно в отношениях с Москвой. Как известно, Турция, которая находится в составе НАТО, не только не отвернулась от России после начала украинского кризиса, а наоборот, даже решила укреплять с ней сотрудничество.

Возможно, произошедшее в Турции стихийное бедствие внесет свою лепту в напряженные отношения Анкары и Запада. Ведь Вашингтон и европейские страны могут оказывать дальнейшее давление на турецкое правительство и обвинять его в том, что погибло столько людей. Но, как отмечают эксперты, многое будет зависеть от того, насколько оперативно власти будут реагировать на все процессы и нивелировать последствия.

В материале The Sun New York говорится, что Эрдоган в этой критике может указать на помощь других стран мира как доказательство его положительной репутации в мире. Тут надо отметить, что турецкому лидеру впервые с мая 2022 года позвонил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. А премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянские спасатели поедут на помощь для разбора завалов.

Общая беда, по мнению ближневосточных экспертов, открывает возможность для серьезного сближения между Анкарой и Дамаском. Совместная работа по ликвидации последствий катастрофы могла бы сблизить страны и запустить полноценный процесс нормализации отношений. Тем более это выгодно как Эрдогану, который давно пытается решить проблемы беженцев и противодействовать курдским силам, так и Дамаску, который, вероятно, не прочь возобновить отношения с турецкой стороной. Похоже, подземные толчки в Турции — новый инструмент в руках всех сторон, который используют в целях предвыборной агитации.

Фото: EPA/TASS

Аллах нас покинул

В Сирии число пострадавших от землетрясения продолжает расти. По последним данным, погибших уже более 1500, а раненых — до 4500. Вероятно, эти цифры еще вырастут, так как спасатели находят все новых жертв под завалами. К тому же не исключено, что в ближайшее время будут новые сильные толчки. Поэтому многие сирийцы боятся заходить в дома и практически живут на улице, несмотря на холодную мокрую погоду.

Ситуация ужасная, — рассказывает россиянка, заставшая подземные толчки в Алеппо. Люди в ужасе и панике. Разрушений много. Я думала, мой дом треснет пополам и я останусь под завалами. Трясло так сильно, что нельзя было на ногах устоять. Сейчас все ждут, что буду новые толчки.

Сильнее всего землетрясение в Сирии ударило по северу страны, который и до трагедии считались не самым благополучным регионом страны. В нем сосуществуют независимые анклавы и разношерстные военные формирования, часто происходят вооруженные стычки, высок уровень преступности. Там же расположены множество лагерей для внутренне перемещенных лиц. Ко всему этому надо добавить плачевную экономическую ситуацию. Теперь к этому добавились завалы от землетрясения и толчки-афтершоки, которые продлятся неизвестно насколько долго.

Многие здания, которые рухнули от подземных толчков 6 февраля, могли бы выстоять, если бы за последние 12 лет им не пришлось пережить взрывы и бомбежки. После обстрелов многие эти дома едва держались, но людям нужно было где-то жить, поэтому зданиям делали легкий косметический ремонт, не обращая особого внимания на нормы безопасности. Не секрет также, что использовались стройматериалы не самого лучшего качества. Как следствие, при первом же толчке эти дома посыпались.

Чтобы узнать, как Сирия справляется с последствиями землетрясения, NEWS.ru связался с Али аль-Ахмадом, известным в Сирии общественным и политическим деятелем.

Ситуация крайне тяжелая Очень часто спасателям приходится работать одними только руками и лопатами, — говорит аль-Ахмад. В операциях по разбору завалов участвуют все кто только могут — армия, местные неправительственные организации, члены военных формирований, молодежные объединения.

Не меньше усилий прилагают и простые местные жители с волонтерами. За долгие годы войны они научились разгребать подручными средствами обломки рухнувших от обстрелов зданий . Впрочем, признается аль-Ахмад, их навыков не хватает.

Сирия уже 12 лет находится под санкциями. Поэтому у нас острая нехватка всего. Прежде всего современной техники. Я бы даже выразился иначе — ее нет совсем, — описывает ситуацию сирийский эксперт в разговоре с NEWS.ru. Много домов разрушились, люди так и лежат под завалами, а мы ничего не можем сделать. Даже в больницах и поликлиниках нет нужных лекарств и оборудования.

В ООН отмечают, что из-за разрушенных сирийским кризисом и землетрясением дорог волонтерам и спасателям приходится использовать смекалку только чтобы добраться до людей, не говоря уж о том, чтобы их извлечь.

При этом, жалуются местные жители, Сирия уже много месяцев живет в условиях нехватки топлива. Заправиться по разумным ценам можно только по государственным талонам, которые приходят раз в неделю, и то если повезет.

Конечно, всегда есть черный рынок, но вряд ли тамошние цены будут по карману сирийскому волонтеру.

Правда, во всем происходящем есть и другая сторона — разрозненная Сирия впервые за 12 лет конфликта ощутила себя единой страной. Члены разных группировок, которые еще несколько дней назад стреляли друг в друга, теперь плечом к плечу разгребают завалы.

Фото: EPA/TASS

Сейчас никто не пользуется терминами вроде «оппозиция» или «центральная власть». Мы думаем лишь о том, как всех спасти, — говорит Али аль-Ахмад. — Вся Сирия сейчас едина, их дети — наши дети, наша боль — их боль. Некогда думать, сириец ли пострадавший, турок или армянин. Все мы — просто люди, которые столкнулись с катастрофой.

Собеседник NEWS.ru считает, что сирийцам как никогда нужно держаться друг за друга, так как почти никому нет до них дела, кроме нескольких стран.

Так, главным помощником Сирии оказалась Россия. В спасательных операциях принимают участие российские военные. Также накануне в страну вылетели самолеты МЧС с российскими спасателями. Руку помощи сирийскому народу также протянул и «кровный враг» — соседний Израиль.

Тем не менее сирийцам кажется, что внимание почти всего «цивилизованного мира» устремлено на одну только Турцию, в то время как про Сирию вспоминают разве что между делом.

При этом Али аль-Ахмад отмечает, что Турция гораздо более подготовлена к таким происшествиям, тогда как Сирия нуждается в любой помощи.

Мне кажется, каждый человек сейчас должен задуматься, почему крупные международные организации обещают помощь только Турции, забывая про Сирию. У нас более 1500 погибших и число жертв растет. Мы ведь вместе оказались в тяжелой ситуации, — предполагает аль-Ахмад.

Говоря о перспективах восстановления, он отметил, что у Сирии совсем нет возможностей хоть что-то сделать без крупной иностранной помощи. По большому счету страна до сих пор не восстановилась от войны, а новые разрушения лишь ухудшают и без того бедственное положение.

Что интересно, почти все сирийцы хорошо знакомы с исламскими религиозными преданиями, в которых пророк Мухаммед часто говорит о землетрясениях, которые обрушатся на регион в конце времен. Но сложно представить менее подготовленных к землетрясению людей, чем сирийцы.

Местные привыкли рассказывать детям, как вести себя в случае очередной террористической атаки, ракетного обстрела или бомбежки. Думать и готовится к абстрактным гипотетическим сценариям у людей и власти не было не только сил, но и желания.