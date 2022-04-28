764 руб. за литр бензина: как Сирия переживает топливный кризис Студентов возят на занятия в кузовах грузовиков, такси не дождаться, бензин разбавляют водой

Фото Ammar Safarjalani/Xinhua via ZUMA Wire/Global Look Press

В Сирии после начала военной операции на Украине острой проблемой стала нехватка горючего, хотя и до того ситуация была не лучше — крупные города Сирийской Арабской Республики (САР) уже более года переживают серьезный топливный кризис. Цены на топливо несоизмеримы с местными доходами, плюс жители сталкиваются с нехваткой общественного транспорта, высокой стоимостью бензина, ростом цен на продукты. Не украшают жизнь и постоянные перебои с электричеством. Но главное все же нехватка бензина — в последнее время это стало для сирийцев ежедневным испытанием.

Если бензин есть, то его сразу нет

Правительство Башара Асада всеми силами пытается сделать, чтобы топлива хватило всем хотя бы в ограниченном количестве. Субсидируемый правительством бензин выдается по специальным талонам, которые выдаются достаточно редко. Так, в апреле временные интервалы по выдаче субсидированного бензина были увеличены с 7 до 10 дней. Цена также поднялась с 450 сирийских лир (57 руб.) до 1100 (140 руб.) за литр. А ежемесячное количество выделяемого на одну машину бензина было снижено с 75 до 50 литров, хоть власти изначально и заявляли, что новые изменятся коснутся только сроков, а не количества. К тому же заправочных станций, которые предоставляют бензин по талонам, крайне мало. На весь Дамаск их порядка пяти.

Несмотря на длинные очереди (часто ждать своей очереди на заправку приходится более десяти часов), субсидируемый бензин остается очень популярным у сирийцев. Это и неудивительно, учитывая, что на черном рынке тот же бензин предлагается уже по более высокой цене — 6000 лир (764 руб.).

Сирийский блогер Абу Юсуф Джаблави приводит наглядный пример — для заправки бака на 20 литров на официальных заправках сириец заплатит 22 000 лир (2800 руб.). Если ждать не хочется, то милости просим на черный рынок. Там за тот же объем нужно заплатить 100 000 лир (12 734 руб.).

Впрочем, несмотря на относительную дешевизну субсидированного бензина, долгие сроки ожидания и малый объем предоставляемого бензина подталкивают некоторых сирийцев переходить на несубсидированный бензин, хотя он не только более дорогой, но и при заправке им водитель теряет право на получение льготного топлива.

EPA/TASS

Нас везут как скот

Рост цен вызвал кризис в сфере общественного транспорта. Водители такси и автобусов подняли цены в два раза. После введения новых правил, когда количество выделяемого для общественного транспорта бензина сократилось на четверть, водители объявили забастовку, поскольку для них автобус — источник заработка и они не могут даже на время отказаться от поездок. В первый день забастовки, которая началась в апреле, в городе Шахба к югу от Дамаска возникла характерная ситуация. Люди не знали, что автобусов не будет, и ждали их как обычно. Вскоре по всему городу стояли толпы недоумевающих сирийцев. Когда они наконец поняли, в чем дело, все бросились ловить такси, которых на всех, конечно, не хватало. Надо отметить, что в Сирии население предпочитает пользоваться такси вскладчину. Водители набирают столько людей, сколько влезет, а затем развозят их по очереди. Цена такси до забастовки составляла 2500 лир (318 руб.) на одного пассажира.

Нам (водителям транспорта. — NEWS.ru) нужно ждать 6 дней, чтобы снова получить разрешение на субсидируемые 25 литров. 25 литров на 6 дней! Этого хватает только на 250 километров. Если начинать работать в 8 утра и заканчивать в 8 вечера, то вот тебе и 250 километров. Затем приходится ждать эти пять с половиной дней. Выходит, в месяц я работаю на своей машине только двое суток. Подрабатываю чем могу. Что мне еще делать? Если кому-то надо починить машину, перетащить мешки. Все в руках Аллаха, — поделился недовольством один из сирийских водителей такси местному СМИ FUSE FM.

Предприимчивые сирийцы нашли способ подзаработать на ситуации и начали подвозить людей по пути. Например, студентам в столице начали предлагать свои услуги владельцы грузовиков. В среднем в небольшой грузовик Suzuki (размером с грузовую «газель») помещается 15 человек, и с каждого водитель берет по 1000 лир (127 руб.). Но для некоторых студентов и эта сумма слишком высока, поэтому они ходят в институт и обратно пешком.

Нас везут как скот, — поделилась впечатлениями о поездке в кузове сирийская студентка.

Транспортный кризис наложил отпечаток даже на празднование Пасхи в российском посольстве в Дамаске.

Я встречал Пасху в храме Иоанна Богослова РПЦ в дамасском районе Малики. Служба была вечером, а не ночью, чтобы прихожане успели доехать домой. Дело в том, что из-за дефицита и дороговизны бензина (сейчас он стоит больше $2 за литр, для Сирии это очень много) большинство предпочитает не пользоваться своим автомобилем, а ждать такси приходится в среднем сорок минут. Николай Сухов директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске

Рост цен на транспортировку товаров привел к увеличению цен на продукты. По данным издания Asharq Al-Awsat, продукты в Дамаске стали дороже на 45% за несколько последних месяцев.

Везде воруют

В социальных сетях сирийцы создают группы на десятки тысяч людей, где они делятся советами и просят помощи. В группе «Где ты заправил машину?» искатели бензина пишут следующее:

«Парни, следите за тем, чтобы вас не обворовывали на заправках. Мне должны были заправить 25 литров, а дали только 18».

«Воруют бензин просто везде. Заправщик заливает 20 литров и останавливается. Если заметишь, дозаправит, если нет, то можешь попрощаться со своими литрами. Либо он мог обворовать прошлого водителя, а тебе набрать все 25. В любом случае свои 5 литров он получит. Можем только пожаловаться Аллаху».

Кроме воровства сирийцев также волнует, можно ли заправляться несубсидируемым бензином, при этом сохраняя на право на субсидию:

«Ребята, если я заправлюсь несубсидируемым бензином, я потеряю возможность потом покупать его? Боюсь, что мне перестанут приходить уведомления о том, что я могу его получить».

«Я думаю, это еще как повлияет. Мой брат купил несубсидируемый бензин на мое имя, и теперь уведомления мне не приходят»

«Это неправда. Я заправляюсь свободным бензином с того момента, как он стал доступен, и ничего не случилось», — возразил другой.

Сергей Бобылев/ТАСС

Чёрный рынок

Тот, кто не хочет терять доступ к субсидируемому бензину, идет на черный рынок. Порой туда отправляются даже законопослушные граждане, так как уведомления иногда больно уж запаздывают. Один водитель рассказал телеканалу Syria TV, что он ждет свою карту уже более полутора месяцев.

Кроме того, что субсидируемый бензин часто воруют и его приходится долго ждать, есть и ряд других проблем.

Местные заправки часто компенсируют кражи, разводя бензин водой. На черном рынке такое встречается реже. В свое время та же ситуация была в Ливане, где жители начали замечать, что с приходом кризиса бензин в машинах начал заканчиваться гораздо быстрее. Оказалось, всему виной вода. И еще местная особенность — официальные заправки просят у клиентов обязательные чаевые.

По данным оппозиционных СМИ, черный рынок является подконтрольным клану Асада, а контролируют продажи его сподвижники, которым этим бензином платили за службу во время войны в Сирии.

Если торговлей на черном рынке занимается не «свой», при поимке его будет ждать долгий тюремный срок. Впрочем, желающих выиграть на кризисе все равно немало.

Мы просто хотим заработать, — объяснил свою мотивацию Меджид (псевдоним) из Дамаска, не имеющий отношения к «своим».

У Меджида бизнес сложился сам собой, так как у него хорошие отношения с владельцем одной из столичных станций.

20 ворованных литров продаются на черном рынке за 50 тыс. лир (6368 руб.), еще незаконные 5000 тыс. (636 руб.) получаем за счет чаевых. На этом бизнесе я зарабатываю около 15 средних зарплат за счет каждой машины, — поделился своей схемой Меджид.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

В темноте плохо

В некоторых регионах, подконтрольных Асаду, нехватка топлива, в первую очередь мазута, сказалась и на электроснабжении. Его могут отключить на 10 и более часов в сутки. Порой электричество дают всего на 4 часа, причем не в самое удобное время — рано утром или поздно ночью. Даже в Алеппо, где электроснабжение всегда было на порядок выше, чем в других регионах, сейчас проблемы. Что интересно, из-за перебоев с электроэнергией многие владельцы малых бизнесов перебираются в оппозиционные регионы страны, так как там ситуация получше.

Ежемесячно мы с братом платили около 200 долларов (средняя зарплата в Сирии на 2022 год составляет $40. — NEWS.ru) в виде коммунальных платежей. Из-за больших финансовых потерь мы решили покинуть город и отправиться на северо-восток. В том же Эль-Камышлы (город на границе с Турцией под контролем оппозиционных Дамаску курдских Сирийских демократических сил. — NEWS.ru) с электричеством все намного лучше, чем в столице, и мы платим в месяц не больше 15 долларов, — сказал владелец продуктового магазина в Алеппо Салим Субхи.

Кто виноват? Известно кто

Раньше бензином Сирию снабжала Россия, но после начала военной операции на Украине поставки осложнились. Та нефть, что есть у самой Сирии, в основном находится на северо-востоке страны, контролируемом курдами. Поэтому сегодня основным источников бензина и других видов топлива для Сирии стал Иран. Тегеран время от времени направляет танкеры в сирийские порты Баньяс и Латакию. Другая часть бензина не без участия ливанской шиитской боевой группировки «Хезбалла» незаконно перенаправляется из Ливана — там горючее дешевле.

Проблема с бензином в Сирии, по мнению сирийского экономиста Мухаммада Хуссейна, стала хорошим шансом для Ирана надавить на семейство Асада. Он считает, что в последнее время Иран недоволен успехами Сирии, поскольку через ее территорию пойдет газопровод Египет-Ливан (годовой объем поставок 600 млн кубометров, часть газа Сирия забирает в качестве платы за транзит), а также электричество из Иордании в Ливан (400 МВт). По мнению эксперта сейчас для иранцев выдался хороший шанс, чтобы напомнить Сирии о необходимости поддерживать тесные связи с шиитским Ираном, а не пытаться выйти из-под контроля Тегерана.