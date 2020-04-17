Число машин на дорогах Великобритании снизилось до уровня 1955 года

В Великобритании число автомобилей на дорогах в период пандемии коронавируса приблизилось к показателям 65-летней давности, сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс.
Член кабмина подчеркнул, что особенно низкие показатели уровня востребованности машин были зафиксированы в выходные дни и в понедельник, 13 апреля.
Могу сказать, что уровень использования автомобилей и дорог эквивалентен уровню 1955 года, — заявил глава Минтранса в беседе с телеканалом Sky News.
Шэппс также отметил небывалое снижение численности пассажиров общественного транспорта.
16 апреля британские власти продлили общенациональный карантин, введённый 23 марта, на три недели, писал NEWS.ru.
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