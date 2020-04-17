Число машин на дорогах Великобритании снизилось до уровня 1955 года

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В Чернобыльской зоне отчуждения тлеют травяной настил, древесина и пеньки в тех метах, где происходило горение.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС Украины. По её данным, тушение пожаров осуществляют ГАЗО совместно с подразделениями ГСЧС. На места тления сброшено уже 240 тонн воды. В зоне...