Европа

Число машин на дорогах Великобритании снизилось до уровня 1955 года

10:30, 17 апреля 2020 10
Фото: Han Yan XinHua/Global Look Press

В Великобритании число автомобилей на дорогах в период пандемии коронавируса приблизилось к показателям 65-летней давности, сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс.

Член кабмина подчеркнул, что особенно низкие показатели уровня востребованности машин были зафиксированы в выходные дни и в понедельник, 13 апреля.

Могу сказать, что уровень использования автомобилей и дорог эквивалентен уровню 1955 года, — заявил глава Минтранса в беседе с телеканалом Sky News.

Шэппс также отметил небывалое снижение численности пассажиров общественного транспорта.

16 апреля британские власти продлили общенациональный карантин, введённый 23 марта, на три недели, писал NEWS.ru.

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