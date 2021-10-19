Чешская полиция проверит обстоятельства госпитализации Земана

Правоохранительные органы Чехии начали расследование в отношении руководства президентской администрации в связи с возможными нарушениями в информировании общественности о состоянии здоровья президента республики Милоша Земана. Об этом говорится в Twitter чешской полиции. Глава государства был госпитализирован из-за печёночной энцефалопатии.

Отмечается, что полицейские проверят возможные противозаконные действия, в которых можно усмотреть признаки уголовных преступлений против республики. Дополнительная информация о ходе расследования не представлена.

Ранее сообщалось, что Земан страдает печёночной энцефалопатией. Отмечалось, что болезнь может проявляться в том, что человек оказывается дезориентирован, у него наблюдается бессвязная речь. Источники в правительстве подчёркивали, что Земан может общаться, но делает это с большим трудом.

Представители руководства сената Чехии планируют начать консультации с лидерами прошедших в палату депутатов политических партий о возможности снятия президентских полномочий с Земана из-за его состояния здоровья.