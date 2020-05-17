Церковную службу в автомобилях провели во Франции

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Экспериментальное богослужение было проведено в коммуне Шалон-ан-Шампань на востоке Франции. Прихожане находились в автомобилях.

Всего на службу приехали 220 машин. В транспортном средстве могли находиться только члены одной семьи, если они проживают вместе. При этом нельзя было брать с собой на службу попутчиков.

Если люди хотели причаститься, то они должны были оповестить священнослужителей, включив аварийные огни. После этого священники в масках и перчатках подходили к автомобилю. Обязательным условием причащения было наличие у прихожан дезинфицирующего геля для рук.

Служба транслировалась по радио. Её могли послушать все желающие.

Официальный представитель епархии коммуны Флоран Массон заявил, что во время мероприятия соблюдались все меры безопасности, был разработан чёткий санитарный протокол, сообщает телеканал France3.

NEWS.ru писал, что священники в честь Дня святости семьи окропили Тбилиси святой водой.