Бывший сотрудник британского посольства признался в шпионаже на Россию Экс-сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию, передает Sky News. В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли он признал свою вину в нарушении закона о государственной тайне. Как сообщает телеканал, 58-летний подсудимый передал секретные сведения российскому военному атташе.

Смит проработал в посольстве в Берлине охранником около восьми лет. Его задержали в августе прошлого года.

Полиция обнаружила в его квартире неподотчетные €800 наличными, а также электронные письма и документы с пометкой «секретно», предположительно, подготовленные для передачи России.

Также обвинение утверждало, что с 31 октября 2020 года по 10 августа прошлого года он собирал материалы под грифом «секретно», касающиеся работы и расположения посольства Великобритании в Берлине и деятельности посольства.

Адвокат Смита заявил об отсутствии у подзащитного негативных намерений против Великобритании.

Также сегодня прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. Один из них также обвиняется в несанкционированном доступе к важным секретным сведениям.

В конце октября полиция в норвежском Тромсё задержала мужчину, который приехал в Норвегию по исследовательскому заданию осенью 2021 года и называет себя гражданином Бразилии. По мнению полиции, он находится в Норвегии под вымышленным именем и является россиянином, работающим на разведку.