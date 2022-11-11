В Швеции двух братьев обвинили в шпионаже в пользу России

Фото: Peter Sonander/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, один из них также обвиняется в несанкционированном доступе к важным секретным сведениям.

Прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист из отдела национальной безопасности сегодня предъявили обвинения двум мужчинам в масштабном шпионаже в пользу России. Один из этих мужчин также обвиняется в неcанкционированном доступе к важным секретным сведениям, — говорится в сообщении.

Как пишет газета Aftonbladet, речь идет об экс-сотруднике службы госбезопасности Швеции Пеймане Киа и его брате Паяме Киа. Отмечается, что мужчины находятся под стражей с конца 2021 года. Издание Dagens Nyheter утверждает, что Пейман был сотрудником одного из самых секретных управлений в Швеции Must. В число его компетенций входит работа с агентами за границей под чужими именами.

В свою очередь прокурор Пер Линдквист заявил, что дело связано с «очень серьезным преступлением против шведской разведки и безопасности». По мнению прокуратуры Швеции, братья Киа получили и могли передать России информацию, угрожающую безопасности Швеции.

Ранее полиция в норвежском Тромсё задержала мужчину, который приехал в Норвегию по исследовательскому заданию осенью 2021 года и называет себя гражданином Бразилии. По мнению полиции, он находится в Норвегии под вымышленным именем и является россиянином, работающим на разведку.

До этого полиция Норвегии задержала на севере страны россиянина за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности сделают после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, прежде также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн.