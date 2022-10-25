В Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

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Полиция в норвежском Тромсё задержала мужчину, который приехал в Норвегию по исследовательскому заданию осенью 2021 года и называет себя гражданином Бразилии. По мнению полиции, которое приводит канал NRK, он находится в Норвегии под вымышленным именем и является россиянином, работающим на разведку.

Мы требуем, чтобы бразильский исследователь из Университета Тромсё был выслан из Норвегии, так как он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам, — заявил помощник руководителя полиции Хедвиг Мое.

Мужчина приехал в Норвегию по исследовательскому заданию Университета Тромсё осенью 2021 года и исследовал северный регион и гибридные угрозы. По мнению полиции, он мог получить данные о политике Норвегии в северной части страны и передать их российской разведке.

Ранее стало известно, что полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности сделают после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, прежде также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн.