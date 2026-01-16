«Были бы проблемы»: Орбан высказался о поставках российского газа в Венгрию Орбан: Венгрия не смогла бы выстоять этой зимой без поставок российского газа

Венгрия могла бы столкнуться с серьезными проблемами без поставок российского газа этой зимой, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он подчеркнул, что текущая ситуация не вызывает опасений, так как поставки энергоносителей идут стабильно, а национальные хранилища заполнены в достаточном объеме.

Глава правительства отметил, что на начало зимнего сезона венгерские хранилища были заполнены более чем на 40% от годовой потребности. Он констатировал, что ситуация могла бы быть сложной при отсутствии российского газа, однако проблем удалось избежать.

У нас еще есть много запасов. По сути, нам даже не нужно использовать резерв, а если и нужно, то только небольшой процент, потому что поставки поступают постоянно. Так что газоснабжение страны не было прервано. Это ключевой вопрос, потому что если бы не было газа и запасов, то у нас были бы проблемы. Но это не так, — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия в 2025 году заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны Евросоюза. Суммарные поставки российского газа в ЕС составили около 38 млрд кубометров.