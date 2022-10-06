«Бунт гномов»: немцы об «антипутинском мегасаммите» ЕС Читатели Die Welt назвали европейский «мегасаммит против Путина» бунтом гномов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Читатели газеты Die Welt высмеяли встречу Европейского политического сообщества в Праге, названную СМИ «мегасаммитом против Путина», окрестив ее «бунтом гномов». По мнению комментаторов, подобные политические шаги не имеют ничего общего с реальностью, в которой конфликт с Россией Европе не выгоден.

Какой-то бунт гномов <...> Я бы предпочел саммит, чтобы сгладить проблемы с Путиным и обеспечить поставки, — написал пользователь под ником meine Sicht der Dinge.

Многие сошлись во мнении, что данный саммит — последний рывок перед тем, как «зимой погаснет свет и начнется великий скрежет зубовный».

Мега, бум, базука... А саммита на размер меньше не было, — пошутил другой пользователь.

Ранее читатели Die Welt осудили заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она назвала президента России Владимира Путина «изолированным от всего мира». Многие не согласились с ее высказыванием и обвинили чиновницу в некомпетентности. Некоторые из юзеров назвали опасным нахождение на высоких постах столь неподготовленных людей.