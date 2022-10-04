Немцы возмутились словами Бербок о Путине Читатели Die Welt раскритиковали слова Бербок о том, что Путин изолирован от всего мира

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Читатели немецкой газеты Die Welt осудили заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она назвала президента России Владимира Путина «изолированным от всего мира». Многие не согласились с ее высказыванием и обвинили чиновницу в некомпетентности.

Бербок так и осталась молодой, незрелой активисткой, которая даже не понимает, что такое дипломатия на самом деле. Я никогда не видел, чтобы она пыталась снизить напряженность в конфликте на Украине, — написал один из читателей.

Также многие из юзеров назвали опасным нахождение на высоких постах столь неподготовленных людей.

Пожалуйста, отойдите и изолируйте себя от населения, — сказал еще один комментатор.

Накануне Бербок в интервью Die Welt заявила, что серьезно относится к риску ядерной угрозы со стороны России, при этом она выразила мнение, что российский лидер «изолирован от всего мира».

Ранее глава МИД Германии отреагировала на заявку Киева на вступление в НАТО и заявила, что нельзя допустить втягивание Альянса в конфликт на Украине. По ее словам, Берлин делает все возможное, чтобы этого не случилось. При этом, отметила она, Германия продолжит оказывать поддержку Киеву.