Глава МИД Германии: нельзя допустить втягивание НАТО в конфликт на Украине Глава МИД Германии отреагировала на заявку Украины на вступление в НАТО

Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на заявку Киеву на вступление в НАТО и заявила в эфире телеканала ARD, что нельзя допустить втягивание Альянса в конфликт на Украине. Министр иностранных дел добавила, что Берлин делает всё возможное, чтобы этого не допустить. Она при этом указала на то, что Германия продолжит оказывать поддержку Киеву.

Мы продолжаем поддерживать Украину даже тяжелыми вооружениями, обеспечивая ее право на самооборону, но делаем всё возможное, чтобы другие государства и НАТО в целом не были втянуты в эту войну, — рассказала Бербок.

Она также назвала присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России грубым нарушением Устава ООН.

Советник Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что Украину могут принять в НАТО в июле 2023 года. Он уточнил, что это может произойти на саммите Альянса в Вильнюсе. Он отметил, что в случае предоставления Киеву до этого срока статус кандидата, то по Украине будет сложно наносить ядерные удары, или воевать. По его словам, вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась после подачи заявки на вступление в НАТО.