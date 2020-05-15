Бундестаг: «Северный поток — 2» построят, а удорожание оплатят потребители

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Европейским пользователям придётся заплатить за повышение стоимости работ по строительству «Северного потока — 2». Однако газопровод, оператором которого является Nord Stream 2 AG, будет построен. Об этом сообщил глава комитета Федерального собрания ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

Трубопровод всё равно будет построен, но будет более дорогим, что в конечном итоге придётся оплачивать европейским потребителям газа, — приводит слова Эрнста РИА Новости.

Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно было вынести окончательное решение о том, распространяются ли на трубопровод «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза.

Позднее оно отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы Европейского союза.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат ГД прокомментировал решение ФРГ по «Северному потоку — 2».