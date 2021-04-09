Букингемский дворец назвал дату похорон принца Филиппа

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Власти Великобритании определились с датой похорон принца Филиппа — супруга королевы Елизаветы II. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, маленьком городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских правителей, рассказали в Букингемском дворце. Накануне правящий монарх утвердила восьмидневный национальный траур до церемонии. Члены Семьи будут соблюдать двухнедельный траур.

Новые законопроекты на фоне скорби принимать не будут, так как Елизавета II отложила все государственные дела. Отпевание Филиппа состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдёт в военном стиле. На мероприятие приедут только родственники и близкие друзья семьи.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.