Брижит Макрон обжалует приговор по делу о ее оскорблении Брижит Макрон обжалует оправдательный приговор назвавшим ее мужчиной женщинам

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон обжалует в суде оправдательный приговор двум женщинам, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на ее адвоката. Они заявляли, что первая леди — трансгендер (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Брижит Макрон обжалует в Кассационном суде оправдательный приговор двум женщинам, которые распространили в Интернете слух о том, что первая леди – трансгендер, — сообщил ее адвокат Жан Энноши.

Ранее Апелляционный суд Парижа постановил, что французская журналистка Наташа Рей не оскорбляла Брижит Макрон и действовала добросовестно. По мнению Рей, это означает, что она «предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы», и правосудие доказало ее правоту.

До этого Рей опубликовала расследование о том, что первая леди Франции — трансгендер. Журналистка пыталась доказать, что до 1980-х Брижит Макрон была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Согласно результатам расследования, он родился в 1953 году и был женат на Катрин Озьер, которая родила ему троих детей. Журналистка назвала первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера выдуманным персонажем.