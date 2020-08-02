Британского депутата от правящей партии задержали по делу об изнасиловании

https://static.news.ru/photo/7e204c38-d4ad-11ea-a18a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламентария от правящей в Великобритании Консервативной партии задержали 1 августа 2020 года. Полиция заподозрила политика в изнасиловании. Об этом сообщили СМИ, однако имени фигуранта не назвали. В публикации отмечается, что раньше мужчина занимал пост замминистра.

Полиция Лондона начала расследование в связи с полученным заявлением [потерпевшей]. Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании. В настоящий момент он находится в полицейском участке на востоке Лондона, — передаёт газета The Times со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По информации издания, депутата обвинила в изнасиловании экс-работница парламента королевства. По предварительным данным, они раньше встречались. Женщина заявила, что фигурант совершил в её отношении несколько преступлений сексуального характера. Скотленд-Ярд говорит о четырёх эпизодах.

Несколько дней назад суд признал виновным в совершении аналогичных правонарушений в отношении двух женщин экс партийного организатора консерваторов Чарли Элфика. После начала расследования его исключили из рядов тори. Инцидент стал первым за 20 лет, когда парламентария осудили за подобные деяния. Меру пресечения Элфику изберут в сентябре 2020-го. Тюрьма грозит также экс-депутату британского парламента, но уже лейбористу Эрику Джойсу. В июле 2020-го он признался в суде в хранении детского порно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Омске заключён под стражу 37-летний местный житель, который подозревается в совершении вооружённых нападений на женщин. Постановление об избрании меры пресечения вынес Кировский районный суд по ходатайству следствия.

По данным управления СКР по региону, мужчина может быть причастен к убийству 54-летней женщины, совершённому 21 июля, и нападению на 66-летнюю жительницу города 28 июля. Последней был причинён тяжкий вред здоровью, она находится в больнице.