Британским военным запретили пользоваться секс-услугами за рубежом

Фото: army.mod.uk

Британским военным запретили пользоваться секс-услугами, когда они находятся за рубежом по службе, сообщает EADailly. Это сделано в рамках стратегии Минобороны Великобритании «Нулевая терпимость к сексуальному насилию». Ее разработали после парламентского доклада о насилии в рядах вооруженных сил и о поведении солдат за границей.

Вы знаете, что мы хотим привлечь больше женщин в ряды вооруженных сил. Мы должны помнить, что нам необходимо самим устанавливать параметры для такого рода внешних условий и четко обозначать, что является приемлемым, — сказал министр обороны страны Бен Уоллес.

Отмечается, что в упомянутом докладе подняли проблему домогательств, травли и дискриминации в отношении женщин-военных: с ними сталкивались 58% действующих военнослужащих и 64% ветеранов. Поводом для тщательных проверок стала информация об убийстве британскими военными секс-работницы в Кении в 2012 году.

В 2021 году ООН обвинила в изнасилованиях российских инструкторов частной военной компании Вагнера. В заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека говорится об их причастности к нарушениям прав человека, изнасилованиям и преследованию мирных жителей Центрально-Африканской Республики.