Британский стартап объявил о создании первой «соцсети для секса»

https://static.news.ru/photo/f723b450-2d6b-11eb-8067-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Представители британского стартапа Killing Kittens, специализирующегося на организации оргий, заявили, что в честь 15-летия с момента основания компании они запускают первую «соцсеть для секса».

Генеральный директор фирмы Эмма Сэйл подчеркнула, что новый сервис позволит всем желающим получать удовольствие от групповых связей в период, когда на фоне пандемии коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности, в частности — социальную дистанцию.

Наконец-то мы создали мировое сообщество для сексуально раскрепощённых! У нас есть Facebook для друзей, LinkedIn для бизнеса, а Killing Kittens — первая в мире социальная сеть для секса, — цитирует гендиректора компании Daily Star.

Подчёркивается, что сервис разрабатывали только женщины. В стартапе оценили готовую к запуску соцсеть как «оргию в вашем кармане». Такое определение было дано неслучайно, ведь к процессу с помощью соцсети смогут одновременно присоединиться несколько человек.

В компании подчеркнули, что все пользователи пройдут проверку модераторов. Каждый из них будет находиться в максимальной безопасности без рисков быть записанным с экрана и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, разработчики сообщили о новой функции, которая появится в Facebook и Instagram. Пользователи социальных сетей получат возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения.

Аналогичная опция уже есть в других мессенджерах, однако в случае с Instagram и Facebook имеются отличия. Пользователи должны будут войти в режим Vanish Mode. В нём сообщения будут удалены после того, как их автор покинет чат.