Британский штамм COVID-19 начал быстро распространяться в Германии

https://static.news.ru/photo/b020e2d8-7291-11eb-9c57-96000091f725_660.jpg Фото: Vojtech Hajek/Global Look Press

Британская мутация коронавируса Б117 особенно быстрыми темпами распространяется в Германии. По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана, каждый пятый «позитивно протестированный инфицирован этим штаммом».

Вирус не сдаётся, мы ясно видим это. С одной стороны, если мы посмотрим на цифры за неделю, налицо падение числа новых больных, рост числа вакцинированных. Одновременно с этим — растущее количество вызывающих заболевание мутаций вируса в Германии. Это встречное движение на фоне падения цифр, — цитирует РИА Новости министра.

Шпан признался, что потребность в снятии локдауна сейчас велика, но он призвал действовать осторожно, чтобы «не проиграть достигнутого», отметив, что ситуация ещё не полностью контролируема.

Как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что география распространения новых штаммов коронавируса продолжает активно расширяться. Так, британский штамм коронавируса был обнаружен уже в 94 странах мира, за последнее время его зарегистрировали на территории ещё восьми государств. В 47 из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих, говорится в еженедельном отчёте международной организации.

Также за прошедшую неделю южноафриканская версия коронавируса была найдена ещё в двух странах — на сегодняшний день случаи заражения фиксировались в 46 странах мира. А обнаруженный штамм в Японии и Бразилии перекочевал на территорию ещё шести государств, их общее число увеличилось до 21.