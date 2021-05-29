Британский премьер-министр Борис Джонсон тайно женился

https://static.news.ru/photo/0442d3e4-741f-4f63-bcce-3079f03f620a_660.jpg Борис Джонсон Фото: globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Саймондс. Церемония бракосочетания прошла втайне. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным СМИ, церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве. На ней присутствовали 30 гостей, в том числе сын новобрачных Уилфред. Жених и невеста прошли под брачную музыку и поцеловались после принесения брачных клятв.

Церемония продолжалась около 1,5 часа, на это время собор для посетителей был закрыт.

Это третий брак для Бориса Джонсона. В апреле 2020 года у пары родился сын.

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