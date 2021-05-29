Британский премьер-министр Борис Джонсон тайно женился

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Саймондс. Церемония бракосочетания прошла втайне. Об этом сообщает издание The Sun.
По данным СМИ, церемония
Церемония продолжалась около 1,5 часа, на это время собор для посетителей был закрыт.
Это третий брак для Бориса Джонсона. В апреле 2020 года у пары родился сын.
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