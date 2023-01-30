Британский парламентарий призвал столкнуться с Россией «лицом к лицу»

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Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. При этом в эфире телеканала Sky News он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.

Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения вооружения, мы предоставляем вооружение Украине. Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Киеву всю работу, — сказал парламентарий.

По словам Эллвуда, в случае, если Москва станет «действовать» на Балтике, от британцев будут ждать участия в этих событиях. Тогда, заметил чиновник, королевству понадобится задействовать ВМС, ВВС и сухопутные войска. Последние, подчеркнул парламентарий, пребывают в плачевном состоянии.

Эллвуд добавил, что правительство должно увидеть, что мир меняется, и выделять на работу в этих условиях необходимые средства.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ прибыли в Великобританию, где они пройдут курс обучения использованию танков Challenger. Об этом сообщало британское Министерство обороны в своем Twitter. О поставках тяжелой техники Киеву в стране было объявлено в середине января.