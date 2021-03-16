Британские власти подтвердили планы по увеличению ядерного потенциала

Глава службы военной контрразведки Польши оформил запрос, вследствие которого специальный корреспондент ВГТРК Евгений Решетнёв был внесён в список нежелательных лиц. Журналисту запретили въезд на территорию европейской страны в течение следующих пяти лет. Кроме того, грядущие три года Решетнёв не сможет посещать Шенгенскую зону.

Польская контрразведка уверяет, что корреспондент вёл деятельность, которая выходит за рамки работы журналиста. В материалах говорится, что он собирал сведения, которые были использованы для действий РФ против Польши, в том...