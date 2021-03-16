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Британские власти подтвердили планы по увеличению ядерного потенциала

14:50, 16 марта 2021

Власти Великобритании намерены увеличить ядерный потенциал страны. Об этом свидетельствует новая оборонная стратегия Соединённого Королевства.

Ранее стало известно, что Лондон намерен более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. В настоящее время на вооружении Великобритании находятся четыре атомные стратегические подлодки, оснащённые американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна их них постоянно находится на боевом патрулировании. Отмечается, что с 1990-х годов британские власти последовательно сокращали общее число боезарядов.

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