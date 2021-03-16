Британские власти подтвердили планы по увеличению ядерного потенциала

Власти Великобритании намерены увеличить ядерный потенциал страны. Об этом свидетельствует новая оборонная стратегия Соединённого Королевства.
Ранее стало известно, что Лондон намерен более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. В настоящее время на вооружении Великобритании находятся четыре атомные стратегические подлодки, оснащённые американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна их них постоянно находится на боевом патрулировании. Отмечается, что с 1990-х годов британские власти последовательно сокращали общее число боезарядов.