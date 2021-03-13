Британские власти намерены удвоить темпы вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/161634d6-84b1-11eb-b4cb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует в ближайшем будущем удвоить темпы вакцинации от коронавируса.

Британские власти намерены достичь показателя 5 млн прививок в неделю, что позволило бы «провести массовую программу по введению второй дозы» вакцины.

На данный момент первую дозу препарата от COVID-19 получили 23 млн британцев, а 1,5 млн — обе дозы. Всего в Великобритании живут около 66 млн человек, передаёт The Guardian.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Великобритании почтят память более 125 тысяч умерших от COVID-19 соотечественников минутой молчания. Инициативу выдвинула сеть хосписов имени Марии Кюри, 13 марта её поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон.

За время пандемии в Великобритании, по данным местного Минздрава, от коронавирусной инфекции скончались более 125 тысячи человек, что является антирекордом для Европы. Национальная статистическая служба Соединённого Королевства, используя другую методику подсчёта, оценивает количество погибших в 145 тысяч.