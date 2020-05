Британские госслужащие раскритиковали правительство за высокомерие

Твит успел стать вирусным до того, как был удалён. Пользователи распространяют его скриншоты и обсуждают произошедшее. Что послужило публикации записи — официально названо не было. Многие предположили, что критика направлена в адрес Джонсона, оправдавшего обвинённого в нарушении карантина советника Доминика Каммингса.

Forever shall it remain. THE tweet of 2020. #ArrogantandOffensive #UKCivilService #TruthTwisters pic.twitter.com/XbCegaOnPV