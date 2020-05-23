Британские госслужащие раскритиковали правительство за высокомерие

https://static.news.ru/photo/e9ab71ec-f2ce-11e9-bccf-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

В Великобритании расследуют появление «самовольной» записи в официальном аккаунте Государственной гражданской службы в социальной сети Twitter. Сообщение с критикой в адрес правительства страны появилось после пресс-брифинга премьера Бориса Джонсона.

Твит успел стать вирусным до того, как был удалён. Пользователи распространяют его скриншоты и обсуждают произошедшее. Что послужило публикации записи — официально названо не было. Многие предположили, что критика направлена в адрес Джонсона, оправдавшего обвинённого в нарушении карантина советника Доминика Каммингса.

Высокомерно и оскорбительно. Можете ли вы представить себе необходимость работать с этими обманщиками? — написал человек, имеющий доступ к аккаунту.

Старший советник британского премьера Доминик Каммингс дважды ездил за 400 км от Лондона в Дарем во время карантинного режима навестить супругу и ребёнка. Джонсон заявил, что большинство людей поймёт действия мужчины, отметив, что тот не нарушал закон. Каммингс отправился в дальнюю поездку, чтобы обеспечить уход за ребёнком «в момент, когда его самого и его жену мог вот-вот свалить с ног коронавирус», писал NEWS.ru.