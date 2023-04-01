Британская студентка оспорила штраф с помощью нейросети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании студентка оспорила штраф за парковку в размере 60 фунтов стерлингов с помощью нейросети, сообщает BBC. ChatGPT написал за нее письмо в городской совет Йорка.

Изначально британка Милли Хоултон после получения уведомление о штрафе хотела просто оплатить его и не тратить время на составление ответа. Однако девушка все же решила рискнуть и попросить ChatGPT написать письмо в совет. В результате, получив это письмо, администрация отозвала уведомление о штрафе.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что нейросеть сможет выполнять второстепенные рабочие задачи вместо человека. IT-эксперт пояснил, что люди не потеряют свои рабочие места, но смогут концентрироваться на основных целях. Он призвал не опасаться внедрения искусственного интеллекта в жизнь.

В свою очередь профессор РАНХиГС Александр Щербаков предупредил об опасности нейросетей, которые создают готовый продукт, для образования. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта студенты перестанут мыслить самостоятельно.