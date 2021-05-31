Британия на саммите НАТО представит доклад о «негативном поведении» России

https://static.news.ru/photo/ad350994-c29d-11eb-9b52-96000091f725_660.jpg Доминик Рааб Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

В ходе саммита руководителей МИД и Минобороны государств НАТО 1 июня глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб представит доклад, посвящённый «негативному поведению» России. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По имеющимся сведениям, министр озвучит ряд возражений, направленных против действий официальной Москвы. Речь идёт о недавних учениях российской армии на границе с Украиной, которые были восприняты Западом как наращивание военных сил РФ на указанной территории.

Также Рааб намерен адресовать России претензии в связи с причислением ключевых союзников к перечню недружественных стран и ограничением штата сотрудников в посольствах США и Чехии. По его словам, Великобритания намерена неукоснительно поддерживать союзников по НАТО и их ценности, — пишет издание.

Ранее стало известно, что проект совместного заявления для запланированного на 15 июня саммита направил США Евросоюз. В нём предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Саммит ЕС — США пройдёт за один день до личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.