Британия допустила вероятность подрыва «Северных потоков» Sky News: власти Великобритании считают, что «Северные потоки» взорвали

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

В правительстве Великобритании считают, что инциденты на «Северных потоках» могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском Министерстве обороны. Отмечается, что данные взрывные устройства могли привести в действие дистанционно. В военном ведомстве Британии при этом допустили, что взрывное устройство могло быть установлено за несколько месяцев или даже лет до взрыва.

Мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи, сброшены с лодки за борт или размещены рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника, — сказано в публикации.

В Минобороны Британии при этом исключили вероятность участия российской подводной лодки, так как глубина на месте подрыва не очень большая, а это привело бы к обнаружению судна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее напомнила пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, что во время выступления президента США Джо Байдена от 7 февраля 2022 года звучала угроза именно «покончить» с газопроводом «Северный поток — 2». Так дипломат прокомментировала слова Жан-Пьер о том, что Байден якобы имел в виду, что трубопровод не введут в строй. Захарова отметила, что между словами «ввести» и «покончить» есть большая разница.