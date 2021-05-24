Британцы высмеяли главу Минобороны за слова о «главной угрозе» в виде РФ

https://static.news.ru/photo/64149476-bc78-11eb-9718-96000091f725_660.jpg Бен Уоллес Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Жители Великобритании подняли на смех главу Министерства обороны королевства Бена Уоллеса за его слова о «главной угрозе» в виде России. Вызвавший дискуссию материал был обнародован в The Telegraph.

Уолесс ранее заявил, что Россия значительно повысила свою военную активность у британских берегов. По его мнению, Москва специально посылает туда свои корабли и проводит учения. Однако читатели статьи скептически отнеслись к мнению Уоллеса. Некоторые назвали его высказывания чушью.

Один из комментаторов заявил, что Британия для РФ является обычным раздражающим рупором пропаганды. По его мнению, российское оружие гораздо более совершенно, чем всё имеющееся у Запада. Другие читатели назвали свою версию «главной угрозы» королевства. По их словам, она заключается в неконтролируемом потоке мигрантов.

Иван, пока ты там, помоги нам, не пускай сюда нелегалов, — написал один из юзеров.

Также британцы заявили, что присутствие русских у берегов страны их не волнует, если флот не ловит там рыбу, конечно.

Ранее британское издание The Times опубликовало материал, в котором говорится об изменённом климате в Соединённом Королевстве. Сообщается, что погода в Великобритании в последние дни значительно ухудшилась, в то время как в Москве наблюдаются рекордно высокие для мая температуры. Многие британцы связали такую погодную ситуацию с влиянием российского президента Владимира Путина.